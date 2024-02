Processos contra Trump se multiplicam nos EUA mas não influenciam sua popularidade

A sentença do tribunal civil de Manhattan também pode afastar a família Trump do controle de seus negócios e ativos imobiliários em Nova York. Ao contrário dos outros julgamentos criminais que enfrenta, Trump não corre o risco de ser condenado a penas de prisão neste caso.

Trump e seus dois filhos são acusados de terem superfaturado o valor de prédios, hotéis de luxo e campos de golfe em todo o mundo na década de 2010. O objetivo era obter empréstimos mais favoráveis de bancos e melhores condições das seguradoras.

Antes mesmo do julgamento, de outubro a janeiro, a Justiça do estado de Nova York já havia concluído que havia evidências de fraude. O magistrado considerou que a procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, apresentou "evidências conclusivas de que, entre 2014 e 2021, os réus tinham superfaturado os ativos" do grupo de "US$ 812 milhões para US$ 2,2 bilhões" durante a década de 2010.

Para punir as fraudes reincidentes, o juiz ordenou a liquidação das empresas que gerenciam os ativos, como a Trump Tower, mas a decisão foi suspensa em segunda instância.

Julgamento criminal

Nesta quinta-feira (15), em outro processo, o juiz de Nova York Juan Merchan anunciou que Donald Trump será o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a enfrentar um julgamento criminal, a partir de 25 de março. Ele é acusado de ter comprado o silêncio de uma atriz pornô.