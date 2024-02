Reunião emergencial de africanos sobre violência no Congo esvazia agenda de Lula na Etiópia

Mas, ao final do dia, nenhum dos encontros aconteceu. O Itamaraty alega que os presidentes africanos acabaram envolvidos na discussão convocada pelo presidente de Angola, José Lourenço, designado mediador entre Congo e Ruanda - acusada de financiar o grupo armado rebelde M23 na região congolesa de Kivu do Norte. Com a mudança de planos, os chefes de Estado cancelaram a presença nos eventos planejados, inclusive com Lula.

A expectativa da chancelaria brasileira é que pelo menos as reuniões bilaterais com Ruto e Tinubu possam acontecer durante a cúpula.

Jantar com premiê etíope

Esta noite, Lula e a primeira-dama, Janja da Silva, foram recebidos pelo premiê etíope, Abiy Ahmed, para um jantar oficial. Os dois já haviam se reunido mais cedo, na programação da visita de Estado à Etiópia, pela manhã, sem cobertura da imprensa.

Ao retornar ao hotel onde está hospedado, à noite, o petista dispensou comentários à imprensa. Lula está acompanhado de cinco ministros, em uma viagem que visa dar mais um passo na reaproximação do Brasil com a África e na cooperação entre o chamado Sul global - países em desenvolvimento e emergentes do hemisfério sul do globo.

"Tenho a honra de dar as boas-vindas oficiais ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante nossa conversa, abordamos diversas questões bilaterais e multilaterais, refletindo a profundidade de nossa relação", escreveu Ahmed no X. "À medida em que a Etiópia se junta ao Brics, queremos uma colaboração reforçada com o Brasil, encarando nossa reunião como um passo fundamental para forjar uma parceria robusta", salientou o premiê etíope, ganhador do prêmio Nobel da Paz, em 2019.