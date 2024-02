Atletas amadores brasileiros participam da Maratona para Todos nos Jogos Olímpicos Paris 2024

Maurício nunca esteve na Europa e fala da expectativa de conhecer tantos pontos turísticos correndo. "Literalmente estou com arrepios. A gente acompanha Paris através de séries e filmes e pensar em fazer isso tudo correndo? É um esporte que eu amo muito e realmente vai ser uma coisa histórica, um momento único que a gente quer aproveitar e registrar. Eu comecei, inclusive, um canal no YouTube para acompanhar esse treinamento e registrar o processo de preparação, enfim, e culminar com a própria prova. Enfim, para poder mostrar aqui, inclusive para meus filhos no futuro".

Programação inédita e legado

A largada da Maratona para Todos está prevista para às 21h, diante da prefeitura de Paris. O circuito irá atravessar nove municípios: a capital, Boulogne-Billancourt, Sèvres, Ville d'Avray, Versalhes, Viroflay, Chaville, Meudon e Issy-les-Moulineaux. A paisagem pelo caminho inclui áreas de floresta, o Castelo de Versalhes e outros marcos do rico patrimônio histórico francês, com chegada no monumento dos Inválidos no coração de Paris. O trajeto passará por monumentos como a Pirâmide do Louvre, a Place Vendôme e a Torre Eiffel.

A corrida de 10 km tem largada prevista para às 23h30. Inéditas na história dos Jogos Olímpicos, essas provas serão inclusivas, com a participação de deficientes, e também paritárias: metade dos participantes mulheres e a outra metade, homens.

Maurício, que já correu uma maratona em 3 horas e 53 minutos, diz não estar preocupado com o cronômetro dessa vez. "Quero aproveitar o evento histórico e único e não estar preocupado em fazer um tempo na prova. Então, a minha preparação vai ser justamente com o meu treinador aqui, para a gente estar forte e preparado para grandes volumes de distância. Chegando cada vez mais perto da prova, fazer treinos os mais específicos possíveis. Como vai ser uma prova de noite, fazer treinos que vão ser perto desse horário para que meu corpo esteja acostumado, tanto em questão de alimentação, momento de fazer o exercício, enfim, e cada vez mais aumentando o volume de corrida, sempre consciente para não se machucar, porque justamente é uma distância grande, uma distância que demanda", pontua o jovem.

Para quem pensa que o traçado será moleza deve se preparar. O percurso tem um desnível positivo de 438 metros e rampas com inclinação de até 13,5%. Será uma corrida exigente e um legado que os Jogos de Paris pretendem deixar para as futuras competições olímpicas.