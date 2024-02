Em conversa com Ucrânia, China garante que não vende "armas letais" para Rússia

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, assegurou ao seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, que a China "não vende armas letais" para a Rússia, disse Pequim neste domingo (18). Apesar do conflito, a China continua sendo um dos parceiros comerciais e diplomáticos mais importantes da Rússia, com os dois países compartilhando a ambição comum de contrabalançar a influência ocidental no cenário internacional.

Além desse apoio econômico, o gigante asiático foi algumas vezes suspeito, principalmente pelo lado americano, de fornecer materiais, equipamentos e até mesmo armas ao exército russo para a ofensiva na Ucrânia. Essas acusações sempre foram fortemente negadas por Pequim.

A China "continua a pressionar por discussões de paz e não incentivando o conflito", disse Wang Yi a Dmytro Kuleba durante uma reunião no sábado em Munique (Alemanha), durante a Conferência de Segurança.