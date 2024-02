EUA podem vetar nova votação do Conselho de Segurança da ONU sobre trégua em Gaza

As perspectivas de um cessar-fogo entre o Hamas e Israel em Gaza diminuíram no domingo (18), com as ameaças dos Estados Unidos em vetar mais um projeto de resolução no Conselho de Segurança da ONU e os negociadores do Catar expressando pessimismo sobre a possibilidade de uma trégua.

Em Jerusalém, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que está determinado a realizar uma ofensiva terrestre em Rafah, onde 1,4 milhão de palestinos estão refugiados, apesar dos apelos de parte da comunidade internacional.

Concebido após a decisão do final de janeiro do Tribunal Internacional de Justiça, que pediu a Israel que evitasse qualquer possível ato de "genocídio" em Gaza, o projeto de resolução iniciado pela Argélia "exige um cessar-fogo humanitário imediato que deve ser respeitado por todas as partes", de acordo com a última versão checada pela AFP. Argel convocou uma votação para terça-feira (20), mas os Estados Unidos já levantaram a ameaça de um veto, como fizeram em votações anteriores em meados de outubro e no início de dezembro, apesar da pressão da comunidade internacional sobre a crise humanitária em Gaza.