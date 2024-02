Lula critica falta de humanidade de países com palestinos e compara guerra em Gaza ao Holocausto

"É um espaço extraordinário de futuro para quem acredita que o Sul global vai ser a novidade do século 21 na nova economia mundial. Quando nós falamos de clima e quando nós falamos de transição energética, de agricultura de baixo carbono, a gente olha o mapa do mundo e vê dois espaços extraordinários: um no continente latino-americano, dentro do mapa do Brasil, e o outro no continente africano, com a quantidade exuberante de milhões de hectares de terras a serem exploradas", salientou. "E estou convencido de que os pobres são a solução do mundo contemporâneo."

No contexto da presidência brasileira do G20 este ano - razão pela qual Lula foi convidado a participar da 37ª Cúpula da União Africana -, o brasileiro ressaltou que pretende dar um enfoque para as discussões sobre a reforma das instituições financeiras multilaterais, como o FMI (Fundo Monetário Internacional). Segundo ele, estes organismos muitas vezes sufocam os países em desenvolvimento, em vez de ajudá-los. A dívida do continente africano, da ordem de US$ 860 bilhões "é praticamente impagável", ressaltou Lula.

"A sugestão nossa é que os fundos que emprestaram esse dinheiro ou as instituições financeiras deveriam levar em conta a necessidade de transformar parte dessa dívida num ativo produtivo para que esse dinheiro, ao invés de voltar para a instituição que emprestou, volte para a construção de uma ferrovia, de uma rodovia, de uma hidrelétrica, de uma termoelétrica - ou seja, de alguma coisa que signifique desenvolvimento do continente", defendeu.

Pela manhã, antes de partir para Brasilia, Lula teve reuniões bilaterais com os presidentes do Quênia, William Ruto, e da Nigéria, Bola Tinubu, além do chefe do Conselho Presidencial da Líbia, Mohamed al-Menfi. A chegada à capital federal é prevista para esta noite.