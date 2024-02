Netanyahu reage à fala de Lula e diz que "comparar Israel ao Holocausto e a Hitler é cruzar linha vermelha"

O premiê israelense, Benjamin Netanyahu, criticou duramente a fala do presidente brasileiro, classificando as declarações como "vergonhosas e graves". Neste domingo (18), em uma coletiva de imprensa em Adis Abeba, na Etiópia, ao fim de sua viagem pelo continente africano, Lula comparou a guerra travada por Israel na Faixa de Gaza com o Holocausto.

"As palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o Holocausto e tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender", disse o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em um post na rede social X.

Netanyahu disse ainda que "comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar a linha vermelha". E afirmou que Israel luta para se defender e para garantir o próprio futuro até conquistar a vitória, "respeitando a lei internacional".