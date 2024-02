Ofensiva em Rafah e violências na Cisjordânia voltam a ser tema na Conferência de Munique

Na manhã deste domingo (18), a situação no Oriente Médio, bem como a possível ofensiva israelense na cidade de Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza, foram discutidos entre os participantes. A crise humanitária que assola a região, as perspectivas de médio prazo para o enclave e a Cisjordânia também foram temas na Conferência de Segurança, que termina hoje.

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, participou da Conferência de Segurança de Munique na manhã de domingo. Ele considerou que as tensões na Cisjordânia, onde os ataques de colonos contra palestinos aumentaram, constituíam "o verdadeiro obstáculo" para uma solução de dois estados entre israelenses e palestinos.