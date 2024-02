"Oppenheimer" é o favorito em festival britânico de cinema Bafta 24

A nata do cinema mundial está reunida neste domingo (18) para o Bafta - British Academy Film Awards, com o grande favorito, a menos de um mês do Oscar, sendo o filme biográfico de Christopher Nolan sobre o pai da bomba atômica "Oppenheimer". Enquanto isso, "Anatomia de uma Queda" carrega as esperanças francesas.

A noite do Bafta começou bem para o filme de Justine Triet, que tem acumulado prêmios desde a Palma de Ouro em Cannes, com o prêmio de melhor roteiro original. Suas sete indicações alimentaram as expectativas de um sucesso francês em Los Angeles em 10 de março, mas ele enfrenta, no domingo, adversários de peso.

Assim como outros prêmios internacionais, "Oppenheimer", que arrecadou quase US$ 1 bilhão de bilheteria, parte com uma posição de destaque com 13 indicações, incluindo a de melhor ator para o irlandês Cillian Murphy.