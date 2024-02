Rússia segue ofensiva após conquista de Avdyivka; Ucrânia denuncia morte de prisioneiros de guerra

As tropas russas estão lançando vários ataques no leste da Ucrânia para tentar avançar para além de Avdyivka, um dia depois que as forças de Kiev se retiraram dessa cidade industrial, disse o exército ucraniano no domingo (18).

Enfrentando uma crescente escassez de soldados e armas, e após meses de combates difíceis, a Ucrânia anunciou sua retirada de Avdyivka na noite de sexta-feira, uma derrota simbólica poucos dias antes do segundo aniversário da invasão russa.

As "grandes forças" ucranianas assumiram novas posições perto de Avdyivka e estão "prontas" para os ataques russos, que "infelizmente já estão em andamento", disse o porta-voz militar do setor, Dmytro Lykhoviy, na televisão no domingo.