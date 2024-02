Viagem de Lula à África reposiciona Brasil no continente, mas se encerra com crise com Israel

O incidente diplomático com Israel coroa uma viagem que já estava marcada por vários percalços, como cancelamentos de reuniões e eventos. Na etapa do Egito, os planos correram como previsto, mas ao chegar na Etiópia, a delegação brasileira parece ter sido surpreendida pelos diversos revezes na programação.

Oficialmente, os cancelamentos de reuniões bilaterais que o presidente teria, à margem da cúpula africana, aconteceram devido a problemas como o trânsito caótico no primeiro dia do evento, que teria deixado muitos dirigentes trancados no caminho, ou a realização de reuniões imprevistas, que diziam respeito a questões internas da própria África.

Assim, uma reunião extraordinária convocada por Angola para debater o aumento da violência no leste da República Democrática do Congo resultou no esvaziamento generalizado de um evento da FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação) sobre financiamento climático, no qual Lula deveria discursar. No sábado, essa situação se prolongou, de modo que o presidente decidiu até cancelar a presença no almoço e no jantar oficial da cúpula.

'Diplomacia presidencial' abre caminho para retomada de parcerias

Apesar dos percalços, o presidente demonstrou satisfação com a viagem, que ele classificou como "uma das mais importantes que já fez e ainda fará". Ao voltar ao Planalto para um terceiro mandato, Lula deixou claro que redirecionaria a diplomacia brasileira para o Sul global, do qual ele aspira ser um dos líderes.

A realização de uma segunda viagem à África em apenas seis meses demonstra que o Brasil quer concretizar essa reaproximação, por meio do aumento de cooperação em áreas como agricultura, energia e educação, inclusive com o plano de retomada de investimentos e financiamentos de projetos de desenvolvimento.