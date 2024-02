"Aventureiro de mil vidas", reage CEO do Carrefour em Paris após morte de Abilio Diniz

O bilionário brasileiro Abilio Diniz, segundo maior acionista do Carrefour por meio de sua holding familiar Península e figura de destaque no setor de distribuição alimentar no Brasil, faleceu no domingo (18) aos 87 anos. A família Moulin, proprietária das lojas Galeries Lafayette e maior acionista do Carrefour, divulgou nota de pesar.

"Abilio Diniz era um aventureiro de mil vidas, empresário excepcional, atleta de alto nível, homem de mídia e cultura", reagiu Alexandre Bompard, CEO do Carrefour, nesta segunda-feira (19) no X.

"Ele nutria uma paixão singular pela França e por uma de suas joias, o Carrefour, do qual era um aliado inabalável", completou.