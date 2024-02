Crise diplomática Brasil-Israel: Brasília convoca o embaixador israelense

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, convocou o embaixador israelense no Brasil nesta segunda-feira (19), depois que o presidente Lula foi declarado "persona non grata" em Israel por seus comentários comparando a guerra em Gaza ao Holocausto.

"Diante da gravidade das declarações desta manhã do governo israelense, o ministro Mauro Vieira (...) convocou o embaixador israelense no Rio de Janeiro hoje (...) e chamou para consultas o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, que embarcará para o Brasil amanhã (terça-feira)", disse um comunicado oficial do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

Israel já havia convocado o embaixador brasileiro para protestar. O Ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, disse nesta segunda-feira (19) que Lula não seria bem-vindo em Israel até que ele se retratasse de suas declarações.