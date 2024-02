Duas cineastas mulheres representam o Brasil nos curtas na Berlinale 2024

Uma ficção e um documentário encerram as estreias de produções brasileiras na 74ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim. A RFI conversou com Caroline Cavalcanti, diretora de "Lapso", e Janaina Wagner, que assina "Quebrante".

Daniella Franco, enviada especial da RFI a Berlim

Os diálogos da Terra com a Lua nos levam até as cavernas da rodovia Transamazônica através do curta experimental da artista plástica paulista Janaina Wagner. O filme concorre na mostra Forum Expanded, seção da Berlinale dedicada a obras com um discurso sócio-artístico e que fazem uma ponte entre a arte contemporânea e o cinema.