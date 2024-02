É "incabível" Lula comparar ataques em Gaza com genocídio dos judeus, diz historiador do Museu do Holocausto

As declarações de Lula sobre a ação do exército de Netanyahu em Gaza foram feitas em Addis Abeba, após a participação do presidente brasileiro na Cúpula da União Africana.

"A declaração de Lula equiparando Israel e seu exército com Hitler e os nazistas, e as matanças em Gaza com o genocídio de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra é incabível", afirma. "A crítica no mundo contra o Lula é justificada", acrescenta.

"É uma afirmação que passou um pouco dos limites. Até os líderes dos países árabes que se identificam com a causa palestina e que acusam Israel de um genocídio, jamais fizeram essa comparação que o Lula fez. Neste sentido, o Lula se posiciona como 'mais católico que o Papa'", acrescenta.

"Persona non grata"

Depois de Benjamin Netanyahu criticar ferozmente as declarações do brasileiro, o governo israelense, por meio de seu chanceler Israel Katz, indicou nesta segunda-feira que o presidente Lula é "persona non grata" no país até não se retratar.

O embaixador brasileiro Frederico Meyer foi convocado pela chancelaria israelense, o que na linguagem diplomática demonstra uma desaprovação de um governo com a atitude de outro. O encontro, que normalmente deveria acontecer na sede do Ministério das Relações Exteriores, foi deslocado para o Museu do Holocausto, onde o representante diplomático foi recebido e praticipou de uma visita ao local onde é exibida a história do Holocausto nazista.