Médico francês retorna de Gaza e compara situação de palestinos à de judeus no Gueto de Varsóvia

O jornal francês Le Figaro, de linha editorial conservadora, publica nesta segunda-feira (19) testemunhos de um grupo de médicos franceses que passaram duas semanas em missão humanitária no Hospital Europeu do sul da Faixa de Gaza, onde 300 pessoas são socorridas diariamente. Dois médicos descreveram ao Le Figaro o drama vivido pelos civis palestinos. Um deles comparou a situação com a de judeus perseguidos pelo regime nazista.

"Normalmente os civis conseguem fugir dos combates. Aqui é impossível. A população não tem onde se proteger. Centenas de milhares de pessoas vagueiam pelas ruas em busca de água e comida", disse o professor francês Raphaël Pitti, experiente anestesista militar que já trabalhou em zonas de conflito, como na ex-Iugoslávia, no Líbano, durante a Guerra do Golfo e, mais recentemente, na Síria e na Ucrânia.

De retorno de uma missão humanitária no Oriente Médio, Pitti afirma "nunca ter visto nada comparável à situação em Gaza". "Acho que pode ser semelhante à do Gueto de Varsóvia", onde "380 mil judeus foram amontoados pelos nazistas desde 1940, em condições de vida desumanas", complementa o jornal francês. "Não estamos no mesmo nível de desnutrição, mas a situação está próxima", garante o médico.