Missão Aspides: UE lança operação militar contra ataques de rebeldes houthis no Mar Vermelho

Nesta segunda-feira (19), os Estados-membros da União Europeia lançaram oficialmente uma operação naval no Mar Vermelho para proteger os navios comerciais dos ataques dos rebeldes houthis apoiados pelo Irã no Iêmen.

A operação foi batizada de "Aspides", que significa "escudo" em grego antigo. Nesta segunda-feira (19), a União Europeia lançou oficialmente sua missão de proteger o tráfego marítimo no Mar Vermelho, que foi interrompido por ataques de rebeldes houthis, anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. "A Europa garantirá a liberdade de navegação no Mar Vermelho, em coordenação com nossos parceiros internacionais", disse von der Leyen no X (ex-Twitter).

Em janeiro, o bloco europeu concordou, em princípio, com uma missão de vigilância e patrulha marítima no Mar Vermelho, com a condição de que suas operações fossem puramente defensivas. Vários países indicaram então sua intenção de participar dessa missão, incluindo Bélgica, Itália, Alemanha e França. A Espanha informou que não participaria dessa iniciativa.