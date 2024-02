Para conter aumento de lixo espacial, agência europeia realiza queda programada de satélite

Esta margem, que há uma semana ainda era de mais ou menos 48 horas, explica-se pelo fato de o aparelho cair naturalmente, apenas pela força da gravidade, e não de forma dirigida.

Assim, atravessa as camadas superiores da atmosfera, o que retarda mais ou menos a sua descida e torna difícil prever onde alguns de seus destroços poderão cair.

A maior parte das 2,3 toneladas do ERS-2 deve queimar quando atingir as camadas mais baixas da atmosfera, a uma altitude de cerca de 80 km. "Estima-se que o maior fragmento do satélite que pode atingir o solo tenha 52 kg", disse Henri Laur, da Direção de Observação da Terra da ESA, na semana passada.

A probabilidade de um destes destroços atingir uma pessoa na Terra é inferior a uma em cem bilhões, segundo o blog da ESA dedicado à missão. Em outras palavras, o risco para um ser humano é 65.000 vezes inferior ao de ser atingido por um raio.

Política de "zero detritos"

Normalmente, objetos com massa semelhante ao ERS-2 terminam seus dias na atmosfera uma vez a cada uma ou duas semanas, segundo a ESA. A monitorização do satélite durante seus últimos dias no espaço é realizada pelo ESOC, com parceiros institucionais europeus, alemães e americanos.