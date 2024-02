Presidente da Comissão Europeia concorrerá a novo mandato com missão de conter avanço da extrema direita

"Devemos continuar a nos defender contra aqueles que nos dividem por dentro e por fora, devemos nos fortalecer [...] esta é a tarefa à qual me propus", disse ela perante a imprensa. O líder da direita alemã, Friedrich Merz, espera que no início de março o Partido Popular Europeu também esteja unido em apoio à Von der Leyen.

O anúncio já era esperado. Na coletiva, ela disse que está pronta para cumprir um segundo mandato de cinco anos e fez um balanço positivo de seu último mandato, apesar da pandemia de Covid e das suas consequências econômicas, da invasão da Ucrânia e de uma grande crise energética. "O mundo de hoje é totalmente diferente do de 2019. Tivemos que superar muitos desafios juntos durante estes cinco anos e acredito que conseguimos mais do que poderíamos imaginar. O que é decisivo é que preparamos a Europa para o futuro", afirmou.

Um novo mandato incerto

Ursula von der Leyen quer colocar a defesa da democracia e do modelo europeu no centro de sua campanha eleitoral. A presidente da Comissão Europeia cita, como seus inimigos, o nome do líder russo Vladimir Putin, mas também de populistas como a AfD, o partido de extrema direita alemão e o Reunião Nacional (RN) francês.

A presidente conta com o apoio da coligação de esquerda no poder em Berlim e da francesa. O Partido Popular Europeu, movimento conservador do qual ela faz parte, deverá sair vencedor nas eleições de junho. Mas sua eleição para o Parlamento Europeu, já difícil há cinco anos, poderá mais uma vez revelar-se complicada.