Venezuela e Rússia estreitam cooperação em nova visita de Lavrov a Caracas

Durante a reunião, o opositor Gerardo Blyde entregou dois documentos aos diplomatas da Noruega, país que atua como mediador entre governo e oposição. Um dos textos denunciava as violações do Acordo de Barbados e o segundo, a escalada da perseguição política nas últimas semanas, como ilustra a detenção da advogada Rocío San Miguel.

A Plataforma da Unidade Democrática pediu ao governo de Nicolás Maduro para cumprir os acordos assinados em Barbados em toda a sua extensão, encerrar a repressão e gerar condições que permitam a realização do processo eleitoral com garantias - incluindo o respeito à candidatura de Maria Corina Machado, que mesmo inabilitada politicamente ganhou milhares de votos nas primárias da oposição.

No Acordo de Barbados, assinado em outubro de 2023 no país caribenho, ambas as partes se comprometeram, entre outros temas, a promover os direitos políticos e as garantias eleitorais para um pleito competitivo.

Em janeiro deste ano, Maduro afirmou que o pacto estava "mortalmente ferido", após a denúncia da descoberta de um suposto plano conspiratório batizado de "Bracelete Branco", que atentaria contra a vida do presidente e de altos funcionários de seu governo.

Protesto pede libertação de advogada

Foi no contexto desse suposto plano que a advogada Rocío San Miguel, especialista em temas militares e presidente da ONG Controle Cidadão, foi presa no aeroporto há pouco mais de uma semana por agentes do Serviço Bolivariano de Inteligência (Sebin) e da Direção-geral de Contrainteligência Militar (DGCIM).