'Narcolanchas': precaridade social e policial mudam cenário do tráfico de drogas na Espanha

Forças de segurança em situação precária

A precariedade das forças policiais e a corrupção das instituições não ajudam no combate às drogas. Ainda assim, os números das apreensões são assustadores: só em 2023, as autoridades espanholas apreenderam mais de 308 toneladas de drogas, 10% a mais do que nos últimos anos.

"Há falta de agentes, falta de recursos e falta de melhores salários. Além disso, a Justiça na Espanha está em colapso. Os chamados 'narco-advogados' se aproveitam para atrapalhar as operações policiais", finaliza o jornalista.

No Estreito de Gibraltar, na Galícia, em Valência... As rotas do narcotráfico se multiplicam no país também devido ao desespero de uma força policial que pede ao Governo mais recursos e a ajuda da Marinha para combater o tráfico de drogas.