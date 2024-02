'Sextortion': quando adolescentes se tornam o alvo principal de criminosos na internet

O cenário típico: "Em geral", descreve o representante da Ofmin, "os adolescentes são contatados em uma rede social como o Instagram ou em uma plataforma de jogos por um perfil, geralmente do sexo oposto, que se faz passar por um adolescente de sua idade. Eles conversam e uma relação de confiança é estabelecida. Em seguida, a relação se desvia e a pessoa em questão pede conteúdo íntimo: um vídeo, uma foto. É aí que começa a chantagem, com o autor da chamada dizendo: "ou você me dá dinheiro ou terei uma lista de todos os seus contatos do Instagram e enviarei suas fotos para eles".

Os valores solicitados giram em torno de € 100, que geralmente são pagos com cartões pré-pagos para não deixar rastros. "Deve-se observar que leva cerca de 45 minutos desde o início da conversa até o envio do dinheiro. Isso acontece muito rapidamente", alerta o representante do Ofmin.

A pressão pode ter efeitos desastrosos sobre os adolescentes. "Não há nada mais íntimo do que um corpo nu, nada que queiramos proteger mais", diz Samuel Comblez, do 3018. É por isso que esses ataques são especialmente desestabilizadores. Nos Estados Unidos, cerca de 20 menores de idade tiraram suas próprias vidas após tentativas de sextorsão, de acordo com o FBI.

Yahoo Boys e outros

O que explica o aumento exponencial desses ataques? Por trás dessa onda de sextorsão estão "redes organizadas de criminosos cibernéticos baseados na África Ocidental", explica Ofmin: Costa do Marfim, principalmente para a França, por causa do idioma. Quanto aos países de língua inglesa, o NCRI aponta claramente para os "Yahoo Boys" da Nigéria, cujo nome vem do serviço de mensagens que era tão popular no início dos anos 2000. Seus métodos são muito semelhantes.

Pouco se sabe sobre esses criminosos cibernéticos - qual é o perfil deles? "Geralmente são jovens entre 16 e 30 anos", diz Usmane Ojedokun, professor de sociologia da Universidade de Ibadan (Nigéria), que trabalhou no caso dos Yahoo Boys.