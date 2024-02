Alemanha: entenda a 'tempestade perfeita' que derruba a maior economia da Europa

A situação da economia na Alemanha é "dramática". Com esse tom de preocupação, o ministro da Economia do país, o ecologista Robert Habeck, descreveu recentemente para líderes empresariais a "tempestade perfeita" que atinge a maior economia da União Europeia. A crise é provocada por vários fatores que se acumulam e afetam sobretudo a indústria, que representa quase 20% do PIB alemão. O país não consegue recuperar os níveis de produção anteriores à pandemia.

Berlim reduziu a sua estimativa de crescimento do PIB para 0,2% em 2024, contra 1,3% previstos anteriormente. O primeiro sinal de alerta de que algo não ia bem surgiu no ano passado, quando o crescimento do país recuou para 0,3%. No final do ano, o governo alemão ainda esperava uma inversão dessa tendência, mas a esperanças foi frustrada pelas novas projeções anunciadas na quarta-feira (21).

A Alemanha registrará um crescimento anêmico nos próximos anos, de 0,5% em média, caso não sejam adotadas medidas drásticas para corrigir a situação, segundo analistas. Essa conjuntura ameaça o governo liderado pelo chanceler social-democrata Olaf Scholz, à frente de uma coalizão que inclui políticos ecologistas e liberais.