Grevistas acusam prefeitura de Paris de colocar Torre Eiffel em risco; entenda

Contando com a efervescência da cidade durante os Jogos Olímpicos, em julho e agosto, e o aumento da frequentação em 2024, o governo local decidiu triplicar a taxa municipal que a administração da "Dama de Ferro" deverá pagar, num total de € 50 milhões. A própria prefeitura detém 99% do controle da empresa operadora da Torre Eiffel.

Os sindicatos alegam, entretanto, que Hidalgo superestima a previsão de alta do número de visitantes, e num momento em que são realizadas obras multimilionárias no monumento. Assim, o financiamento do restante da restauração em curso estaria ameaçado.

Quatorze anos sem pintura

A última vez que a Torre Eiffel foi pintada foi há 14 anos - ou seja, o dobro dos sete anos habituais. Algumas obras de manutenção, adiadas devido à pandemia de Covid-19, ainda não foram realizadas.

Para completar, segundo funcionários, a ferrugem chega a ser visível nos pés do monumento, uma amostra do que seria o estado de degradação em que se encontra.

Os trabalhadores do local aguardam um acordo com a prefeitura de Paris para retomar o serviço e reabri-lo. Enquanto isso, assumem a responsabilidade de decepcionar os visitantes, em nome do futuro da Torre Eiffel.