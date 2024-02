Imprensa mundial repercute condenação de Daniel Alves; defesa vai recorrer

O tabloide The Sun publicou em sua conta no X: "Dani Alves é culpado de estuprar mulher em banheiro de boate após julgamento bombástico"

Dani Alves guilty of raping woman in club bathroom after bombshell trial https://t.co/bCIs3wFJbg pic.twitter.com/cL5Q8M0OKD ? The Sun (@TheSun) February 22, 2024

O mesmo se deu na imprensa latino-americana, com o assunto na capa dos sites dos argentinos Clarín e La Nación.

No entanto, até o momento, os clubes PSG, de Paris, e o Barça, de Barcelona, onde Daniel Alves jogou no passado, e o Pumas, do México, equipe que o jogador defendia na época em que foi preso, não emitiram qualquer posicionamento sobre a condenação do ex-contratado.

Carreira interrompida

Daniel Alves, de 40 anos, foi condenado por estuprar uma jovem, na época com 23 anos, em uma boate de Barcelona, em dezembro de 2022. Com isso, o lateral-direito viu sua carreira, que conta com dezenas de títulos conquistados com a Seleção Brasileira, Barça e PSG, chegar a um fim abrupto.