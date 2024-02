Na última reunião de chanceleres do G20, ministros pedem reformulação de instituições internacionais

Proximidade com o Sul global

Borrell elogiou a presidência do Brasil por ter colocado o foco nos interesses e preocupações do chamado Sul global. "Para nós, europeus, isso é bom porque temos que nos aproximar mais e melhor do Sul, para evitar que o mundo seja construído em torno de uma disputa entre o Ocidente e o Oriente. Este fórum é muito importante, pois mais de 80% do PIB global está representado aqui", disse, lembrando da importância de a União Africana estar sentada à mesa de negociações. "Isso é uma boa notícia, porque, em 20 anos, uma em cada quatro pessoas no mundo será africana. Portanto, deixar os africanos fora dos fóruns mais importantes é uma ideia ruim, porque, nós, europeus, somos 5% da população mundial e estamos fortemente representados", adicionou.

Na declaração final à imprensa, Mauro Vieira ainda disse que todos os países concordaram com a necessidade de as instituições internacionais se adaptarem aos desafios do mundo atual. Da ONU à Organização Mundial de Comércio (OMC), passando pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (Bird) e o Banco Internacional de Desenvolvimento (BID). Sobre os dois últimos, em especial, teria havido grande convergência para a necessidade de que facilitem o acesso a países mais pobres e que tenham maior participação do mundo em desenvolvimento em seus processos decisórios.

Os países concordaram com a realização de nova reunião dos chanceleres às margens da Assembleia-Geral da ONU em setembro, onde pretendem promover o que está sendo chamado de "chamada à ação" pelas reformas do sistema de governança global. Embora seja um encontro dos membros do G20, ele estará aberto para a participação outros países. Essa será que primeira vez que o G20 se reúne dentro da sede da ONU.