Abstenção e medidas rigorosas de imigração podem fazer Biden perder voto latino no Arizona

Em 2020, a mobilização dos eleitores latinos favoreceu a vitória estreita de Joe Biden no Arizona, um estado historicamente republicano, onde os latinos são o segunda maior comunidade. O país saía neste momento de uma presidência difícil, a de Donald Trump, que tinha como alvo os migrantes.

Esta semana, no Arizona, um grupo de representantes ??republicanos decidiu que a lei estadual precisava ser reforçada para localizar migrantes em situação ilegal. Grupos de direitos humanos latinos estão novamente em pé de guerra. É o caso da organização de esquerda "Lucha", da qual Gina Mendez é diretora.

"Todos temos um familiar sem visto, outro que tem um pequeno negócio. Aproveitaremos esta oportunidade para fazer com que os eleitores latinos e os eleitores negros votem. Que todos que têm um familiar em situação ilegal possam votar", disse Mendez, deixando entender, de maneira implícita, que espera que votem nos Democratas.

Democratas querem medidas mais rigorosas na fronteira

Mas o campo democrata também está mudando seu discurso sobre a fronteira com o México e prometendo medidas mais rigorosas, inclusive no que diz respeito aos requerentes de asilo. Essa situação causa preocupação. "Para mim, ao fazer isso, fechamos portas para oportunidades. Impedimos que as pessoas se unam, avancem e progridam. É impossível quando fechamos a porta para eles. Isto os leva a fazer coisas ilegais para ganhar liberdade e uma vida melhor", lamenta José Alfredo Gimenez, filho de um imigrante mexicano que vive em Tucson.

Além da questão da gestão da migração, o histórico econômico de Joe Biden não joga a seu favor junto do eleitorado latino. Muitas pessoas culpam o atual presidente pelo aumento do custo de vida, seja do crédito para comprar uma casa ou um carro, ou mesmo do preço do combustível.