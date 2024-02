Albânia aprova acordo para criar centros de detenção de migrantes recolhidos em águas italianas

Os centros, a serem geridos pela Itália, podem acolher um máximo de 3.000 pessoas ao mesmo tempo, enquanto aguardam uma decisão sobre as suas reivindicações.

A ONG Comitê Internacional de Resgate também condenou o acordo "desumanizante", enquanto a Anistia Internacional o descreveu como "ilegal e irrealizável".

As autoridades albanesas, no entanto, reagiram, afirmando que o acordo está em conformidade com os tratados anteriores assinados com a Itália e cumpre tanto o direito internacional como a constituição do país.

A Itália pagará a construção dos dois centros e das infraestruturas necessárias, bem como as despesas relacionadas com a segurança e os cuidados médicos dos requerentes de asilo, segundo as autoridades albanesas. A chefe de governo Giorgia Meloni - líder do partido de extrema direita Irmãos da Itália - foi eleita para o cargo em 2022, prometendo impedir a chegada de barcos de migrantes do Norte de África.

Mas o número de chegadas continuou a aumentar, de cerca de 105 mil desembarques de migrantes em 2022 para quase 158 mil no ano passado, mostram os números oficiais.

Londres quer enviar ilegais para Ruanda

O primeiro-ministro Rishi Sunak, conseguiu aprovar em janeiro na Câmara dos Comuns, instância baixa do Parlamento, o projeto de lei que autoriza a deportação de estrangeiros em situação ilegal no Reino Unido para Ruanda. Se o projeto passar na Câmara dos Lordes (alta), refugiados e imigrantes que chegaram à Grã-Bretanha sem visto e documentos irão aguardar pelo processo de asilo político no país africano.