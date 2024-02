Caso Dani Alves: feministas espanholas comemoram, apesar de jogador ter escapado de condenação longa

Alguns jornais da França reagem, nesta sexta-feira (23), a condenação de quatro anos e seis meses de prisão do brasileiro Daniel Alves por estupro de uma jovem em sentença proferida na quinta-feira (22) pelo Tribunal de Barcelona. As reportagens apontam a amizade com Neymar como ponto-chave para a pena considerada "mínima". O crime ocorreu em 30 de janeiro de 2022 em uma boate na cidade espanhola.

O Le Parisien recorda que o ex-craque do Barcelona, do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, foi condenado também a pagar € 150 mil de indenização à vítima (cerca de R$ 800 mil), além de todas as custas judiciais e legais e uma multa de € 9 mil (R$ 48 mil) por agressão e lesão corporal.

Neste ponto, o jornal cita a imprensa brasileira e destaca que a indenização, paga com a ajuda de Neymar Jr, brasileiro que também já foi estrela do Barça e do PSG, possibilitou uma condenação menor graças a Neymar Jr.