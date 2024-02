Chefe do Mossad, o serviço secreto de Israel, viaja a Paris para negociar trégua na guerra com Hamas

Uma delegação de Israel liderada pelo chefe do Mossad, o serviço secreto israelense, viaja nesta sexta-feira (23) para Paris, segundo a imprensa israelense, para negociar uma trégua com o Hamas em Gaza.

David Barnea, diretor do Mossad, e Roner Bar, chefe do Shin Bet, o serviço de segurança interior, vão tentar "desbloquear" as discussões em Paris, segundo a imprensa israelense. A viagem se realiza no dia seguinte de o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahy, propor um plano de ocupação para o futuro de Gaza.

O projeto prevê que o território seja governado por "funcionários locais" sem vínculos "com países ou entidades que apoiam o terrorismo", que o Exército possa operar em Gaza para "evitar qualquer ressurgimento da atividade terrorista" e criar uma "zona tampão" para garantir "a segurança" do Estado hebreu, conforme o The Times of Israel.