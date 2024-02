Dois anos da invasão russa na Ucrânia: a guerra onde todos perdem e cujo futuro está nas mãos do Congresso dos EUA

Até a China saiu perdendo

"[A Rússia] Perdeu essa aura também porque hoje é completamente dependente da China. Se antes dessa guerra era uma parceria entre iguais, hoje a Rússia virou um parceiro júnior... Nesse conflito, a Europa também saiu perdendo muito, perdeu o gás russo, portanto perdeu a competitividade econômica, em especial a Alemanha, e hoje é completamente dependente dos Estados Unidos em termos de segurança", avalia Redzit.

Fala de Trump coloca em cheque papel dos EUA no mundo

"A própria China saiu perdendo, porque hoje há uma consolidação dessa Aliança ocidental contra ela promovida com a liderança do presidente Biden. É um cerco tecnológico à China. Fora isso, como a China apoiou e vem apoiando a Rússia desde o começo, essa desconfiança aumentou", aponta. "Os Estados Unidos pareciam ser os únicos que tinham ganho com essa guerra, mas com as últimas falas do ex-presidente Trump, sobre o futuro da Otan, colocou em xeque algo inimaginável que eram os pontos centrais é da política externa dos EUA, que eram inquestionáveis, como a aliança com a Otan. Portanto, o próprio papel dos EUA no mundo está em xeque de agora em diante", diz Redzit, em entrevista à RFI.

Situação de Zelensky em risco daqui para a frente

Se no início da guerra, a aprovação do presidente ucraniano era de 90% entre seus compatriotas, hoje o contexto é outro, segundo o professor de Relações Internacionais da ESPM. "A demissão do chefe militar ucraniano, muito popular entre os soldados e a população ucraniana, abalou essa imagem do Zelensky. É porque até mesmo um dos motivos dessa demissão foi porque ele vinha pedindo que houvesse uma conscrição geral, ou seja, a convocação geral. Portanto, a permanência do próprio Zelensky no poder está em jogo, porque as eleições estariam marcadas para esse ano. Mas devido à realidade na frente de batalha, agora com a Rússia conseguindo retomar territórios devido ao fim da ajuda norte-americana, pode ser que esse quadro mude e que se façam novas eleições, e que ele acabe perdendo", avalia.