Parlamento da Alemanha dá sinal verde para a legalização da maconha recreativa

Nesta sexta-feira (23), o parlamento alemão deu o sinal verde definitivo para a legalização da cannabis recreativa, adotando uma lei emblemática para o governo de Olaf Scholz, mas que tem sido alvo de muitas críticas da oposição conservadora. Em uma votação no Bundestag, como é conhecido o Congresso alemão, o texto foi adotado por 407 votos a 226, ratificando a legalização da maconha a partir de 1º de abril deste ano.

Esse texto legal tem sido objeto de discórdia dentro do governo formado por uma coalizão tripartite: a resistência surgiu dentro dos próprios social-democratas (SPD, o partido do chanceler Olaf Scholz, que defende a lei), enquanto os verdes e os liberais do FDP, aliados do governo, mostraram-se, ao contrário, bastante favoráveis.

A reforma também foi amplamente criticada principalmente pelas associações médicas e pelo judiciário alemão.