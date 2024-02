Atleta brasileira do tiro com arco se prepara em Portugal para paralímpico Paris 2024

Segundo Jane, após um ano de tratamento, conseguiu voltar aos treinos, mas se deparou com outro problema. "A seleção brasileira decidiu adotar outra forma de treinamento e todos os atletas com chance de garantir vagas para as olimpíadas do Rio 2016 teriam que mudar de cidade e, nesta época, eu não tinha condições de levar a família comigo. Ainda tentei, mas ficou muito complicado e acabei por desistir do esporte e comecei a procurar outra modalidade que eu pudesse praticar na minha cidade e estar junto da minha família", explica.

E foi assim que a modalidade de tiro com arco entrou na vida da atleta. "Eu nem sabia segurar o arco, mas segui em frente. Tive a sorte de ter um ótimo técnico da seleção paralímpica do clube de Goiás e as coisas se encaixaram. Eu treinava muitas horas por dia e consegui recuperar tudo o que perdi. Comecei do zero e conquistei a vaga para o parapan e para os paralimpicos Rio 2016. Foi um período de muito trabalho, mas que no fim compensou. A cada dia estou conquistando mais espaço", se alegra Jane.

A primeira competição na nova modalidade foi em 2015, quando conquistou sua primeira medalha. Jane foi ouro na Arizona Cup, nos Estados Unidos. No mesmo ano, ficou entre as dez melhores do mundo e conquistou o primeiro lugar nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, no Canadá.

A primeira experiência paralímpica no tiro com arco veio no ano seguinte. "Na modalidade de tiro com arco, minha primeira experiência em um paralímpico foi em 2016, no Rio de Janeiro. Foi super emocionante, até mesmo pelo pouco tempo de experiência na modalidade e garantir a vaga foi muito especial. A cada competição sinto que vou melhorando. Sou a atual recordista mundial indoor e tenho recordes nacionais. O importante é ver que os resultados estão vindo, pois é um motivo de orgulho e nos dá força para continuar neste caminho", afirma.

Mais perto do sonho

No campeonato mundial de tiro com arco ano passado, na República Tcheca, Jane conquistou três medalhas para o Brasil. Na equipe mista, ela teve a companhia de Reinaldo Charão e, na feminina, a atleta subiu ao pódio ao lado de Helena de Moraes. Na disputa individual feminina Composto Open, Jane ainda somou o bronze.