Eleições legislativas em Belarus, país 'estratégico para guerra na Ucrânia', são 'encenação'

A oposição no exílio fez um apelo para que os bielorrussos não participassem das eleições. "A oposição considera que não se trata de eleições e que isso não mudará nada", diz Slunkin. Ele lembra que dado o nível de repressão, os opositores apenas encorajaram a população a não participar sem convocar manifestações, porque "é muito arriscado".

Ao mesmo tempo, o movimento pró-democracia bielorrusso já não tem realmente efeito político. "Estão no exílio há quatro anos e o governo de Minsk cortou com sucesso todos os laços entre eles e a população. Eles isolaram a mídia independente. Por isso, este apelo da oposição no exílio não irá realmente influenciar as pessoas", diz.

"Além disso, muitas vezes o governo força as pessoas a votar, dizendo que, se não fizerem, serão despedidas de seus empregos ou serão presas", explica.

Desinteresse dos ocidentais por Belarus

As eleições presidenciais de 2020 em Belarus foram amplamente acompanhadas pelos países ocidentais. Mas, de acordo com Slunkin, isso mudou nos últimos dez anos.

Para ele é um "grande erro esquecer Belarus". "Foi a partir de Belarus que a Rússia tentou conquistar Kiev e foi a partir daí que atacou a Ucrânia", explica. "Belarus também pode ser o ponto de partida para um ataque contra os países bálticos ou a Polônia. Tudo isso pode acontecer a partir do território bielorrusso", afirma.