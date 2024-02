Entenda o que está em jogo na campanha para as eleições legislativas em Portugal

Vários países da União Europeia, incluindo Itália, Eslováquia, Hungria e Finlândia, são liderados por coligações que incluem um partido de extrema direita. A Holanda também poderá se juntar a esta lista após a vitória de Geert Wilders nas eleições legislativas de novembro.

Em Portugal, que celebrará em abril o 50º aniversário da Revolução dos Cravos e o fim de uma ditadura fascista que durou 48 anos, a extrema direita demorou mais do que em outros países a abalar o cenário político, mas a teoria de uma exceção lusitana já foi descartada.

O jovem partido Chega, fundado em 2019 por um ex-comentador de futebol que tem um discurso crítico às chamadas elites político-econômicas, é creditado com 15 a 20% das intenções de voto.

Sem pacto com os conservadores

Nas eleições legislativas de janeiro de 2022, esta formação anti-imigração, mas não antieuropeia, já tinha sido elevada ao posto de terceira força política ao obter 7,2% dos votos e 12 eleitos em um Parlamento de 230 deputados.

O presidente do partido, André Ventura, membro do grupo Identidade e Democracia que reúne partidos europeus de extrema direita como o Reunião Nacional, da França, ou da Alternativa para a Alemanha, espera agora desafiar a hegemonia do Partido Social Democrata (PSD, centro-direita) dentro da direita portuguesa.