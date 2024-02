Exposição de fotografias em Madri evidencia identidade afro-brasileira

Os frutos do trabalho realizado são vistos nos depoimentos que chegam ao autor das fotos: "Semana passada eu recebi no Instagram uma mensagem lindíssima, espontânea, de uma beleza enorme, indescritível. Eu já recebi de outras pessoas o mesmo tipo de feedback. Agradecendo a participação, a minha tentativa de buscar o interior das pessoas. Essa beleza, essa forma de viver que estava muitas vezes adormecida, mas que o projeto aflora", comenta com um sorriso no rosto.

Mundo Negro

A exposição "Ébano" está em cartaz até o dia 12 de abril, em uma das salas do Museu Africano de Madri, espaço mantido por Missionários Combonianos do Coração de Jesus. O lugar existe com o propósito de "revalorizar um continente que foi degradado e espoliado" e que, ao mesmo tempo, é o "berço da humanidade", como explica o diretor do museu, Ramón Eguiluz.

Ele, que viveu 25 anos no continente africano, conta também que faz parte da essência do museu estar de portas abertas. "Nossa casa é missionária. E como missionários que somos, temos o dever de que ela seja um lugar de acolhida. Todos os que querem expôr aqui - dentro de certas condições, sobretudo de tempo - podem", explica.

A ideia de condensar tantos trabalhos relacionados ao universo afro-brasileiro nasceu do setor cultural da Revista Estampa Brasil, dirigida pelo baiano Ronald Muzzangue, que vive em Madri. Ele explica como foi o contato com os representantes do museu, espaço que considera especialmente apropriado para receber a exposição.

"Vim aqui, conversei com os responsáveis, mostrei o trabalho dos três fotógrafos. Eles gostaram e falaram que estavam muito felizes de receber a mostra", lembra Muzzangue, que, além de diretor da Estampa Brasil, é antropólogo social e cultural. "O museu tem também uma parte com peças muito antigas e é um espaço que está aberto para todos", ressalta.