Exército israelense diz ter plano para retirar civis da Faixa de Gaza; Netanyahu fala em "vitória total"

Segundo a ONU, quase 1,5 milhão de palestinos, a grande maioria deslocados, estão amontoados nesta cidade, em condições extremamente precárias.

"Vitória total"

Segundo Benyamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, se a trégua entre Israel e o Hamas, atualmente em discussão, for concluída, apenas atrasaria a operação em Rafah. Com o plano de retirada de civis em ação, Israel estará a "algumas semanas" de uma "vitória total" sobre o movimento islâmico, disse ele.

O Ministério da Saúde do Hamas anunciou que 92 palestinos foram mortos em ataques noturnos na madrugada de segunda-feira (26). A assessoria de imprensa do governo do Hamas disse que 15 membros de uma mesma família morreram numa casa na Cidade de Gaza.

A guerra entre Israel e o Hamas é um dos assuntos discutidos esta segunda-feira em Genebra, na Suíça, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, a primeira desde o ataque do Hamas de 7 de outubro e o início da ofensiva israelense.

