Macron apela aos aliados da Ucrânia para um "salto" diante do "endurecimento" da Rússia

"Estamos certamente no momento de um arranque que é necessário por parte de todos nós", exortou o chefe de Estado francês no início da reunião que prosseguiu a portas fechadas.

Macron explicou que o encontro organizado às pressas, logo após o segundo aniversário da invasão russa da Ucrânia, lançada em 24 de fevereiro de 2022, tem como objetivo "ver em nível nacional e coletivo como podemos fazer mais", através do "apoio orçamental" como bem como "militar".

Desde que recebeu Volodymyr Zelensky, há dez dias, no Eliseu para assinar um acordo bilateral de segurança, Emmanuel Macron pintou um quadro muito sombrio das intenções do seu homólogo russo, Vladimir Putin, e tentou posicionar-se na linha da frente do apoio prestado a Kiev.

"Estamos assistindo, particularmente nos últimos meses, a um endurecimento da Rússia", "que infelizmente foi cruelmente ilustrado com a morte de Alexei Navalny", reafirmou Macron, citando o principal opositor russo. Ele também reiterou suas acusações sobre ataques cibernéticos de Moscou e campanhas de desinformação.

"Na frente ucraniana, as posições estão se tornando cada vez mais duras e sabemos também que a Rússia está preparando novos ataques, em particular para atordoar a opinião pública ucraniana", alertou.

Ele também relatou um "consenso" entre muitos líderes e personalidades europeias sobre o fato de "que dentro de alguns anos, teríamos que nos preparar para que a Rússia atacasse" os seus países.