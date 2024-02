NA ONU, ministro Silvio Almeida cobra ações de Israel para evitar "genocídio" em Gaza

Ele também reiterou o apelo do Brasil a um cessar-fogo imediato.

"O Brasil está pronto a apoiar esforços que visem a retomada de negociações concretas de paz. Reafirmamos nosso compromisso firme com uma solução de dois Estados, com o Estado da Palestina vivendo lado a lado com Israel, em paz e segurança, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas", defendeu.

Silvio Almeida falou também sobre a "obsolescência do sistema de governança global" que, segundo ele, precisa ser reformado com urgência.

No final do seu discurso, pediu aos presentes: "Olhem o que está acontecendo com os palestinos em Gaza, escutem as manifestações públicas dos responsáveis por essa tragédia".

Agenda cheia em Genebra

Além de discursar na ONU, o ministro Silvio Almeida vai participar nos próximos três dias de uma série de agendas bilaterais, eventos e reuniões com representantes das Nações Unidas. Amanhã, por exemplo, ele se encontra com o Alto Comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos, Volker Türk, com o presidente do Conselho de Direitos Humanos, embaixador Omar Zniber e com o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Zacarias Albano da Costa. No fim da tarde, o governo brasileiro participará do workshop "Infraestruturas Digitais e o Futuro da Democracia", no Instituto de Pós-Graduação de Genebra. Também haverá encontro com jornalistas.