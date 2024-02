Opinião: Vladimir Putin precisa de Donald Trump mais do que nunca

A potencial presidência de Trump pesa enormemente sobre o futuro da política externa dos EUA, particularmente em relação à Rússia e à Ucrânia. Seu mandato anterior foi marcado por uma postura notavelmente suave em relação a Putin, levantando preocupações entre aliados internacionais sobre a consistência do apoio dos EUA sob sua liderança.

Trump sugeriu abertamente que consideraria retirar o apoio à Ucrânia em sua guerra contra a agressão russa, uma medida que, sem dúvida, inclinaria o equilíbrio a favor das ambições de Putin no Leste Europeu. Recentemente disse que a Rússia poderia ter caminho livre para fazer o que quisesse com os países da OTAN que não pagassem mais para estar dentro da aliança.

Para Putin, a vitória de Trump nas eleições dos EUA poderia representar uma oportunidade de avançar os interesses russos com menos restrições. A perspectiva de uma presidência de Trump também abre a porta para a Rússia aprimorar sua relação com a China, fortalecendo ainda mais a aliança entre Moscou e Pequim. Esta parceria em ascensão poderia ser significativamente reforçada pela abordagem isolacionista de Trump, que no passado incluiu ceticismo em relação à OTAN e ambivalência sobre compromissos militares dos EUA no exterior.

Além disso, a abordagem de Trump à política externa poderia levar a um enfraquecimento das relações com a Europa, bem como com muitos aliados asiáticos. Tal mudança alinharia perfeitamente com os objetivos estratégicos de Putin, pois um Ocidente dividido e distraído proporcionaria à Rússia maior latitude para afirmar sua influência não apenas em sua vizinhança imediata, mas também no palco global.

A postura suave em relação a Putin que Trump provavelmente adotaria, combinada com suas tendências ao isolamento, serviria assim para realinhar alianças globais e estruturas de poder de maneiras que poderiam ser altamente vantajosas para a Rússia. Ao criar uma divisão entre os Estados Unidos e seus aliados tradicionais, e ao diminuir potencialmente o papel dos EUA em arranjos de segurança internacional, as políticas de Trump poderiam inadvertidamente fortalecer a parceria estratégica entre Rússia e China, apresentando um contrapeso formidável à influência ocidental.

Este potencial realinhamento teria implicações profundas para a estabilidade global e a ordem internacional. Com a Europa potencialmente distanciada dos EUA e aliados asiáticos reavaliando seus compromissos de segurança, Putin poderia se encontrar em uma posição significativamente fortalecida para perseguir suas ambições regionais e globais, sabendo que se trataria de uma oportunidade única e boa demais para deixar passar. Este cenário seria um vento favorável estratégico para a Rússia, permitindo a Putin capitalizar em mudanças geopolíticas que colocariam a Rússia num papel de influência, além de projetar ambições ainda maiores com aliados poderosos como a China.