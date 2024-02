Jards Macalé volta à Europa para celebrar 50 anos de seu disco de estreia com turnê por 7 países

"Alguns cantores já haviam gravado algumas dessas músicas, como a Gal, a Bethânia", conta Macalé, quando perguntado se o disco havia sido composto em Londres. "Quando eu realizei esse disco eu já estava com o repertório praticamente pronto, depois foram só exercícios", diz. O cantor e compositor, responsável pela direção dos primeiros shows solo de Maria Bethânia no pós-Opinião, e por momentos inesquecíveis da MPB, como o histórico show "Fa-tal", de Gal Costa (1971), quando ela desafiava a ditadura militar vigente no Brasil , Macalé também saúda com gosto a nova geração de artistas brasileiros, como Ava Rocha, Tim Bernardes e Kiko Dinucci, apenas para citar alguns que assinam músicas ao lado do mestre em "Coração Bifurcado", disco lançado em 2023.

"Manancial"

"A força da poesia no Brasil é muito grande, e é muito variada, e não só isso... Como esses poetas dessa geração, Torquato Neto, Capinam, Duda Machado, também o Wally Salomão, imagina, a Joyce Moreno. Agora tem uma força muito além dessas pessoas, tem todas as outras formas de música que apareceram como o funk. Cada uma tem uma versão que conta as histórias da cidade do Rio de Janeiro, no caso. Cada estado do Brasil tem um manancial de músicos extraordinário. O país é um poço de música", diz Macalé. "Música é uma coisa livre, não tem dono, não tem classificação, não tem marca, não tem nada", diz o artista, que considera seu disco de estreia como "uma alegoria" e "uma resposta" ao momento mais duro da ditadura militar brasileira, quando foi lançado.

"Marginal não, marginalizado"

"Quando me me taxaram de maldito, eu me senti honradíssimo", diz Jards Macalé. "Pensei, estou ao lado [dos poetas franceses] Baudelaire, de Mallarmé. Aí eu cheguei a conclusão, que, na verdade, estava era ao lado da América Latina marginalizada e aí eu fui descobrindo que o marginal não era eu. Eu tinha sido marginalizado. Como tudo no Brasil, tinha sido marginalizado pela ditadura militar. E se e mesmo sem ditadura militar, o Brasil é um país marginal. Agora que está tentando se levantar e fazer uma política agora, porque esses últimos 4 anos foram horrorosos. Não foram nem marginalizados, foram criminosos", sublinha o músico carioca, em menção direta aos anos de governo de Jair Bolsonaro.