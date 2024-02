UE quer impor exame médico para renovar carteira de motorista e causa indignação na França

O texto, que ainda terá de ser negociado com os Estados-membros, prevê que as carteiras de motorista dentro do bloco tenham validade de 15 anos para motos, automóveis e tratores, e de 5 anos para caminhões e ônibus.

Para obter e renovar o documento, será obrigatório um exame de saúde, semelhante ao que é feito no Brasil, com testes de visão, audição e reflexos dos condutores, não apenas dos mais velhos, mas "de todos, a partir do momento em que obtêm a carteira", explicou a eurodeputada Karima Delli (Europa Ecologia), relatora do texto, nesta terça-feira. Ela insistiu que a "lei não tem o objetivo de incomodar as pessoas".

A reforma faz parte da estratégia europeia de segurança rodoviária, que visa reduzir o número de mortes e feridos nas estradas em 50% até 2030 e aproximar-se de zero até 2050.

Pauline Déroulède, tenista em cadeira de rodas que representará a França nos Jogos Paralímpicos, apoia ativamente a medida.

Atropelada pelo carro de um motorista de 90 anos que "confundiu o acelerador com o freio", ela perdeu a perna esquerda em 2018. "Minha vida foi destruída", testemunhou para jornalistas. Quanto ao motorista, "ele sabia que já não tinha capacidade para conduzir, mas estava adiando o prazo. Me disse que se houvesse uma lei, ele teria respeitado", contou, lamentando que na França, espera-se a "responsabilidade individual" de cada motorista.

Carteira de motorista "é um diploma"

Mas a proposta gera protestos. A associação francesa "40 milhões de motoristas" denuncia uma medida "abertamente hostil a condutores".