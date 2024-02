Casos de transmissão local confirmam que dengue é 'fenômeno duradouro' na França

Um "caso autóctone" significa que a pessoa não viajou recentemente para outras regiões do mundo, como as Antilhas, onde este vírus, transmitido de pessoa para pessoa por mosquitos tigre (Aedes albopictus), circula amplamente. Isto significa que a pessoa foi provavelmente infectada na França continental, após ser picada por um destes mosquitos, cuja presença vem aumentando há quase 20 anos. Dos 95 departamentos franceses, o inseto foi observado em mais de 70, e as mudanças climáticas favorecem esse fenômeno.

Cada vez mais ao norte

Conforme as autoridades de saúde, os dados mostram num aumento sem precedentes de casos autóctones de dengue na França continental, que ainda eram excepcionais alguns anos atrás. Apesar de um pequeno declínio - após cerca de 60 casos em 2022 - o ano passado confirma a tendência de manutenção do vírus no território francês.

Além disso, pela primeira vez vários casos foram registrados na região de Paris, em Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), a cerca de 15 km a sudeste da capital. Até então, não eram comuns registros de casos tão ao norte.

Com a proliferação do mosquito Tigre, o primeiro caso de dengue autóctone na região Île de France, onde está situada Paris, ocorreu em agosto do ano passado. Segundo a agência de saúde francesa Santé Publique France, a contaminação, no norte do país, era até então inédita.

A expansão do mosquito Tigre é favorecida pelo aquecimento global: quanto mais quente, mais curto se torna o ciclo de desenvolvimento do mosquito e aumenta a velocidade de multiplicação do vírus dentro do inseto.