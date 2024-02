Em visita de Estado a Paris, emir do Catar discute paz em Gaza e anuncia investimentos de € 10 bi na França

Esta primeira visita de Estado à França de um emir do Catar em 15 anos, e a primeira de Tamim ben Hamad Al-Thani, desde a sua ascensão ao trono em 2013, é uma "enorme honra para França", sublinhou Macron.

"Seu país é um país amigo da França, um parceiro fiel, estratégico, com quem sabe contar em situações difíceis", acrescentou o presidente, lembrando a agenda comum de "defesa e segurança" que os dois Estados vão "fortalecer" na "luta contra o terrorismo".

O ex-presidente Nicolas Sarkozy, que lançou a aproximação com o Catar durante seu mandato (2007-2012), esteva na mesa de honra, entre a esposa do chefe de estado, Brigitte Macron, e o presidente do clube de futebol parisiense PSG, o empresário catariano Nasser Al-Khelaïfi, membro do círculo íntimo do emir.

De Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa de futebol e estrela do PSG, ao CEO da LVMH e homem mais rico do mundo, Bernard Arnault, ou Xavier Niel, principal acionista do grupo francês de telecomunicações Ilíada, os convidados chegaram ao Eliseu ao som de valsas vienenses tocadas pela Guarda Republicana.

Nicolas Sarkozy abraçou o emir, que também trocou algumas palavras, quase cúmplices, com Kylian Mbappé, que anunciou sua intenção de deixar o PSG no final da temporada.

Sarkozy foi alvo de uma investigação por corrupção relacionada à atribuição da Copa do mundo de futebol ao Catar.