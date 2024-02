Laptop e chaves USB com plano de segurança de Paris-2024 são roubados em estação de trem

Uma maleta contendo um laptop e duas chaves USB onde estão armazenados "dados sensíveis" e planos de segurança da polícia municipal parisiense para os Jogos Olímpicos foram roubados na noite de segunda-feira (26) em um trem na estação Gare du Nord. O anúncio foi feito na noite de terça-feira (27) por uma fonte policial.



A maleta pertencia a um engenheiro da prefeitura de Paris que a colocou no espaço para bagagens debaixo de seu assento no trem, que fazia o trajeto entre a capital francesa e Creil, ao norte de Paris. Minutos depois, o homem se deu conta de que a maleta havia desaparecido. Segundo o canal BFMTV, o indivíduo registrou um boletim de ocorrência em uma delegacia próxima à estação Gare du Nord, no 10° distrito da capital parisiense.

A polícia confirmou que o laptop e as chaves USB armazenam "material sensível". Uma das chaves contém os planos de segurança sobre o tráfego e a circulação em Paris durante os Jogos Olímpicos.