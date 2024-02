Metrôs de Paris não vão mais parar para atendimento de passageiros que sofrerem mal-estar

Pécresse garante que um diálogo social está sendo realizado para discutir as modalidades da adoção da nova medida. As negociações devem ser realizadas com os trabalhadores de cada linha do metrô parisiense, com uma previsão de ser colocada em prática até junho, antes do início dos Jogos Olímpicos. Cursos para a formação de condutores do metrô e dos trens que ligam Paris a cidades da periferia, além de agentes que trabalham nas estações, devem começar em poucas semanas.

A cada dia, em média, cerca de dez mal-estares ocorrem na rede de transportes públicos de Paris. Segundo dados da RATP, em 98% dos casos tratam-se de desmaios devido ao cansaço, calor e episódios de hipoglicemia.

Piada nas redes sociais

O anúncio do novo protocolo para os mal-estares no metrô de Paris virou piada das redes sociais. Um post do site Paris Secret, mostrando passageiros desmaiados entre o vagão e a plataforma do metrô parisiense, viralizou.

"A parada no Père Lachaise passará a ser obrigatória", comentou um internauta, referindo-se ao célebre cemitério no 20° distrito. "Próxima parada: catacumbas", publicou outra internauta referindo-se ao ponto turístico da capital onde restos mortais centenários são expostos.