Trump e Biden vencem primárias no Michigan; presidente enfrenta voto de protesto por apoio a Israel

A governadora do Michigan, a democrata Gretchen Whitmer, além de outros políticos do partido, também alertaram que se os eleitores progressistas do Estado abandonarem Biden, eles oferecerão a vitória a Trump e contribuirão com a volta do magnata ao poder.

Vitória de Trump

Na disputa entre os republicanos, os canais de TV americanos CNN e NBC projetaram a vitória de Trump poucos segundos após o fim do horário da votação. O ex-presidente venceu com facilidade os primeiros Estados que organizaram as primárias e o Michigan faz parte agora de sua série de triunfos.

Segundo a agência AP, com 98% dos votos apurados nesta manhã, Trump contabilizava 68,2%.

Sua única rival, a ex-embaixadora na ONU Nikki Haley, perdeu em seu Estado natal, Carolina do Sul, no fim de semana. No entanto, a conservadora se nega a desistir da disputa porque não acredita que Trump conseguirá derrotar Biden. No Michigan, ela obtinha, até esta manhã, 26,5%.

"Temos que vencer em 5 de novembro e vamos fazê-lo amplamente, algo jamais visto. Isso será fantástico. Ganhamos Michigan, ganhamos tudo", disse Donald Trump a seus apoiadores no estado.