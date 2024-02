Viúva de Navalny diz que teme detenções durante funeral do marido na sexta-feira em Moscou

A viúva de Alexeï Navalny, Yulia Navalnaya, disse na quarta-feira (28) que temia detenções durante o funeral do opositor russo, que será realizado na sexta-feira (1º) em Moscou.

"O funeral acontecerá depois de amanhã e ainda não sei se serão pacíficos ou se a polícia irá prender os que forem se despedir de Alexei", declarou Yulia Navalnaya perante o Parlamento Europeu, reunido em sessão plenária em Estrasburgo.

O funeral de Navalny será realizado na tarde de sexta-feira em Moscou, na Igreja ortodoxa de Nossa Senhora Alivia minha dor, às 14h e o funeral no cemitério Borisovski, no sudeste da capital russa. A informação foi divulgada pela assessoria de Navalny no Telegram.