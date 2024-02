Demanda por vasectomia tem forte alta entre homens jovens na França

De acordo com urologistas, os jovens que buscam a cirurgia na França dizem que não desejam ter filhos por causa das consequências da mudança climática, da superpopulação do planeta ou pela simples vontade de viver sem a carga de trabalho e responsabilidade que um filho representa. Mas muitos homens também entenderam que era preciso dividir a responsabilidade da contracepção com suas companheiras.

Quando o paciente tem menos de 25 anos, os médicos alertam que a esterilização nem sempre é reversível e deve ser uma decisão refletida. Mas como as opções para evitar filhos são limitadas para os homens, basicamente só existe o preservativo ou a vasectomia, a cirurgia passou a ser usada como método anticoncepcional. A legislação francesa prevê um prazo de reflexão de quatro meses entre a primeira consulta de informação e o procedimento cirúrgico.

Resistência de médicos

Homens de 18 a 25 anos que dizem ter certeza que não querem ter filhos têm relatado à imprensa e nas redes sociais que não tem sido fácil encontrar um especialista que concorde com a vasectomia precoce. Em reportagens, alguns contam que tiveram de bater em várias portas até encontrar um especialista disposto a fazer a ligadura. Não são todos que aceitam.

Diante da recusa do médico, eles se sentem desrespeitados, como se não tivessem o direito de escolher o que querem para a própria vida e o corpo. Os urologistas que aceitam a demanda costumam recomendar o congelamento do esperma antes do procedimento, que se torna uma garantia em caso de mudança de planos mais tarde.

Procedimento ainda inspira comentários machistas

Nas redes sociais, homens jovens que fizeram a vasectomia e compartilham a experiência são questionados com comentários machistas, do tipo "você não é mais um homem de verdade", "você foi castrado como os animais" e isto dito por homens da mesma faixa etária. Muitos ainda cultuam a ideologia do macho dominante.