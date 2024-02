Fronteira dos EUA com México recebe Biden e Trump no mesmo dia, em campanha presidencial

O presidente americano vai ouvir diretamente dos agentes da Patrulha de Fronteira sobre a gravidade da situação na área. Biden também pretende expor aos agentes o trabalho que tem sido feito junto aos senadores para apresentar um projeto de lei bipartidário para a fronteira, de acordo com o que informou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em entrevista coletiva na noite desta quarta-feira.

Não está claro se o presidente deve se reunir com imigrantes. A última vez que Biden esteve na fronteira foi em janeiro de 2023, quando visitou El Paso.

Trump vai a zona crítica na fronteira

Já Donald Trump tem no roteiro uma das áreas mais críticas da divisa com o México, a cidade de Eagle Pass, que viu um número recorde de imigrantes atravessar as águas do Rio Grande em dezembro do ano passado.

Em campanha, Trump pretende mostrar que a imigração está no topo da sua lista de prioridades. Além disso, está nos planos do candidato um discurso comentando alguns dos incidentes criminais envolvendo pessoas não-documentadas ocorridos nos Estados Unidos.

A imigração está hoje no topo das principais preocupações dos americanos. De acordo com uma pesquisa da Consultora Gallup, realizada de 1º a 20 de fevereiro, a parcela de americanos que considera a "imigração" como o problema mais importante do país saltou de 20%, no mês passado, para 28% este mês - desbancando, assim, a inflação.